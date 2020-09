Ciwan-Urgestein mit Rekord

Ciwan Walsrodes Fußball-Urgestein Vehap Yildiz hat am Wochenende mit drei Einsätzen und drei Auswärtssiegen in allen drei Teams des kurdischen Vereins einen neuen umjubelten Vereinsrekord aufgestellt.

“So etwas hat es noch nie gegeben”, schwärmte Ciwan-Vorsitzender Nasir Kilinc über das 39-jährige Ausdauerwunder Yildiz, der zunächst am Freitag in der Altliga-Mannschaft der Walsroder beim 9:2 Sieg über den SVN Buchholz auflief, um am Tag danach als wichtige Stütze für die Defensive für die II. Herren beim 2:1-Auswärtssieg bei der SG Bomlitz-Lönsheide über die volle Distanz zu gehen.

Kilinc: “So etwas hat es noch nie gegeben”

Und dann traute der Routinier seinen Ohren nicht, als er von I. Herren-Trainer Tahsin Baris gebeten wurde, kurzfristig am Sonntag noch seine Sporttasche zu packen, um bei der I. Herren im Bezirksliga-Auswärtsspiel bei der SG Eldingen auszuhelfen wegen personeller Ausfälle in der “Ersten”. Dort machte der Punktesammler sein großes Wochenende dann perfekt, als er in der 75. Minute eingewechselt wurde, um am Ende mit dem 3:1 seinen dritten Auswärtssieg mit seinem Verein zu bejubeln.