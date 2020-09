Daniel Kutsche trifft gegen Werder Bremens U21 beim 1:3

Bei bestem Fußballwetter verlor der SV Lindwedel-Hope am Sonnabend vor mehr als 200 Besuchern mit 1:3 (1:2) gegen die U21 des SV Werder Bremen. Die Gastgeber aus der Fußball-Bezirksliga erwischten einen Traumstart, als Kersten Brockmann mustergültig für Daniel Kutsche flankte und dieser mit einem platzierten Kopfball dem Bremer Torwart keine Chance ließ. Im Verlauf der ersten Halbzeit nahm der Oberligist das Heft immer mehr in die Hand, glich durch den feinen Sololauf von Sergen Simsek aus und ging verdient per Strafstoßtreffer von Dennis Ahrens in Führung (Foul Tino Schröder an Ahrens).

In der zweiten Halbzeit traf erneut Daniel Kutsche per Kopf nur die Latte nach einer Flanke von Engin Kiy. Wiederum Dennis Ahrens stellte für Bremen danach den 3:1-Endstand her.

Das war das letzte Testspiel der Lindwedeler vor dem Saisonstart am kommenden Sonntag um 16 Uhr gegen den MTV Egestorf.