/sport/sport-im-heidekreis/fussball/finale-vom-96-kinder--und-familientag_111_111872526-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

11.30 Uhr - Eddis Bastelspaß mit Sebastian Jung. Jung und seine Verlobte Arzu werden in Kürze Eltern. So gilt der 29-Jährige als der perfekte Mann, um gemeinsam mit Eddis Kids zu basteln und schon einmal zu üben, wie man die Kinderschere schwingt. Um 11.30 Uhr geht der Bastelspaß los.

Folgende Programmpunkte sind zum Abschluss geplant: 10 Uhr - Frühsport mit Hendrik Weydandt und der 96-Akademie. “Meine Lieblingsübung ist der Liegestütz, weil man dazu gar nichts braucht, und man es überall machen kann”, verriet Hendrik Weydandt während der 14-tägigen Quarantäne des 96-Profikaders im März. Am Donnerstag wird der Stürmer nun zusammen mit einem Spieler der 96-Akademie ein Trainingsprogramm für kleine 96-Fans und ihre Eltern präsentieren, mit denen es sich fit in den Tag starten lässt.

Nach drei erfolgreichen Ausgaben geht der große “Kinder- und Familientag” bei Hannover 96 am Donnerstag, 23. April, in die vierte und vorerst finale Runde. Als Höhepunkt sind dieses Mal vier 96-Profis dabei, die durch die verschiedenen Programmpunkte leiten. Es wurde gesportelt, gebastelt und gekocht: Bereits dreimal hat Hannover 96 seit dem Start am 26. März ein buntes Mitmachprogramm direkt per Livestream in die Wohnzimmer interessierter Familien gesendet. Tausende kleine und große Fans haben die Streams verfolgt, begeistert teilgenommen und Fotos und Videos ihrer persönlichen Einheiten geschickt.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ