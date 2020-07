/sport/sport-im-heidekreis/fussball/florian-bartels-coach-bei-allertal_111_111901804-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Für die langfristige sportliche Entwicklung wurden im Vorstand in der Pausenzeit auch weitere bereits durch die Mitglieder legitimierte Beschlüsse festgezurrt, sodass zeitnah auch die “SG Allertal” als neuer Verein aus der Taufe gehoben werden soll. Die Gründungsversammlung ist nicht mehr in weiter Entfernung und wird bereits abschließend geplant, blickt der 1. Vorsitzende des TSV Ahlden, Hannes Luhmann, positiv nach vorne.

Dafür wurde nun mit Florian Bartels ein neuer Trainer für die II. Herren verpflichtet, der von den Spartenleitern Benjamin Joswig (TSV Ahlden) und Marcel Peppel (SV Hodenhagen) offiziell vorgestellt wurde. Der neue Trainer hat bisher erfolgreich die U19-Jugend der SG Allertal trainiert und gleichzeitig in der I. Herren gespielt. Nun möchte der 27-jährige Eilter in der 1. Kreisklasse ein neues Team formen, welches sich im Mittelfeld der Liga etablieren soll. Der Interimstrainer der II. Herren, Oliver Trautmann, wird wie geplant als Co-Trainer in die “Erste” zurückkehren und dort das Team um Coach Björn Bork in der Kreisliga unterstützen.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ