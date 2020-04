Germania “tunnelt” Allofs im Eckernworth-Hit

WALSRODE - 25. April 2020 - 10:00 UHR - VON THOMAS KüNNING

In der WZ-Sport-Serie “Weißt du noch?” erinnert sich Fußball-Kreisspielausschuss-Leiter Joachim Plesse an sein großes Debüt 1976 bei Germania Walsrode: Im Schlager gegen Fortuna Düsseldorf fieberten 2000 Zuschauer im Eckernworthstadion beim Duell mit Stars wie Klaus Allofs und Reiner Geye mit. In Corona-Zeiten wird selbst über “Geisterspiele”