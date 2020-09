Germanias 0:6-Absturz gegen zehn Maschener Spieler

WALSRODE - 27. September 2020 - 21:00 UHR - VON THOMAS KüNNING

Germania Walsrode kassierte in der Fußball-Bezirksliga den ersten Dämpfer. Der bislang so erfolgreiche Aufsteiger und Spitzenreiter ging im Heimspiel gegen den VfL Maschen mit 0:6 unter. Germania Walsrodes Erfolgsserie ist jäh gerissen: Der zuvor mit drei Siegen glänzende Aufsteiger kassierte am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga eine heftige