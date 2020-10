Germanias heikles Aufsteiger-Duell

WALSRODE - 16. Oktober 2020 - 13:21 UHR - VON THOMAS KüNNING

In der Fußball-Bezirksliga steht Germania Walsrode vor einem wegweisenden Aufsteiger-Duell gegen den SV Altencelle. Nach zwei hohen Niederlagen in den Vorwochen hofft das Wolkenhauer-Team auf neuen Halt. Eintracht Leinetal erwartet Spitzenreiter TV Meckelfeld. In der Fußball-Bezirksliga 2, Staffel 2, tritt der SV Lindwedel-Hope am Sonntag zum absoluten