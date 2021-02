Großer Einsatz über mehr als fünf Jahrzehnte

/sport/sport-im-heidekreis/fussball/grosser-einsatz-ueber-mehr-als-fuenf-jahrzehnte_111_111987467-21-.html/ / 1

Daher werde nun intern überlegt, den Kreistag in den Oktober oder November zu verlegen. Ein digitaler Kreistag, wie der jetzt aktuell stattgefundene NFV-Verbandstag, wäre durchaus vorstellbar, sei aber bislang noch nicht in der Diskussion aufgegriffen worden.

Ursprünglich war der Fußball-Kreistag für den 2. Juli 2021 in der Aller-Meiße-Halle in Hodenhagen geplant. Als Mitausrichter ist der SV Hodenhagen im Boot, da dieser 2021 sein 100- jähriges Jubiläum begeht. Doch die Corona-Pandemie machte nicht nur dieser Planung einen dicken Strich durch die Rechnung. Der Fußballverband hat diese Veranstaltung noch nicht abgesagt, wohl aber den bereits fast fertig geplanten Jubiläumsball.

In diesem Jahr begeht der Fußball-Kreisverband nicht nur sein 75-jähriges Jubiläum, es findet auch turnusgemäß der nächste Kreistag mit der Wahl eines neuen Ersten Vorsitzenden statt. Die Verabschiedungen und Wahlen des Vorstands sollen daher wenn möglich in Präsenzform stattfinden.

“Wenn die Situation es wieder erlaubt, werden wir euch in einem würdigen Rahmen ehren”, so NFV-Präsident Günter Diestelrath.



