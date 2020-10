Leinetal erwartet “Heidekreis-Schreck” Maschen

WALSRODE - 09. Oktober 2020 - 14:00 UHR - VON THOMAS KüNNING

Am Sonntag steht bereits der sechste Spieltag in den beiden Staffeln der Fußball-Bezirksliga 2 auf dem Programm. Dabei genießen Eintracht Leinetal und Ciwan Walsrode Heimrecht. Der SV Lindwedel-Hope tritt in Soltau an. Germania Walsrode reist auch.Dicht an dicht liegen die Teams in beiden Staffeln der Fußball-Bezirksliga 2 zwischen Aufstiegsrunden-