Matchwinner Meyer schlägt dreimal zu

WALSRODE - 13. September 2020 - 20:30 UHR - VON THOMAS KüNNING

In der Fußball-Bezirksliga errang Germania Walsrode mit dem 3:2-Heimsieg am Sonntag gegen den SV Bendestorf den zweiten Saisonerfolg in Folge. Dabei erzielte Nico Meyer alle drei Walsroder Treffer.Germania Walsrode ist endgültig wieder in der Fußball-Bezirksliga angekommen: Mit dem 3:2-Heimsieg über den SV Bendestorf gewann der Aufsteiger auch die Heimpremiere,