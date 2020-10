Ohne Soldat Brausmann ins Heimsieg-Manöver

WALSRODE - 24. Oktober 2020 - 10:00 UHR - VON THOMAS KüNNING

In der Fußball-Bezirksliga erwartet der SV Ciwan Walsrode am Wochenende Vorwerk Celle. Dabei fordert Trainer Baris nach den bislang überwiegend auswärts geholten Punkten nun auch den zweiten Heimsieg. Germania Walsrode und Eintracht Leinetal müssen auswärts ran.In der Fußball-Bezirksliga wird am Wochenende auf Winterzeit umgestellt mit dem Anpfiff bereits