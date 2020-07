/sport/sport-im-heidekreis/fussball/piotr-lawitzki-wechselt-zum-mtv-soltau_111_111902906-21-.html/ / 1

Piotr Lawitzki, der in Soltau arbeitet, musste nicht lange überlegen, ehe er die Zusage gab. “Wir haben beim MTV eine gute Truppe zusammen”, freut er sich. So haben sich auch Lawitzkis Sohn Dennis (Germania Walsrode), Philip Klötzing (Teutonia Uelzen) und Atdhe Haliti (TSV Wietzendorf) den Böhmestädtern angeschlossen. Obendrein wollen einige Talente aus der aufgelösten bisherigen A-Jugend, die in der Landesliga unter dem neuen Germanen-Trainer Markus Wolkenhauer erfolgreich kickten, den Sprung in die I. Herren des MTV anpeilen.

Schnell eine neue sportliche Heimat hat Trainer Piotr Lawitzki gefunden, der bekanntlich Anfang Juni beim Bezirksliga-Aufsteiger Germania Walsrode entlassen wurde. Der Munsteraner hat sich nun dem neuen Walsroder Staffelrivalen MTV Soltau angeschlossen. Er wird zusammen mit dem bisherigen Coach Maik Stockmann ein Trainer-Gespann bilden. “Ich bin kein Co-Trainer, sondern wir beide manchen das gemeinsam”, erklärt Lawitzki auf WZ-Anfrage. “Ich kenne Maik schon lange. Er hat mich noch an dem Tag angerufen, an dem ich bei Germania gefeuert worden bin.”



