Silberne Ehrennadel für Peter Paech

“Leider musste die Versammlung aufgrund der Pandemiebedingungen ausfallen. Der KSA hatte daraufhin geplant, die Ehrungen im Rahmen des Jahresabschluss-Essens am 5. Dezember nachzuholen”, berichtet Ausschuss-Vorsitzender Gerrit Ludwig, “auch dieser Plan funktionierte leider nicht, weil die Gaststätten in Niedersachsen noch mindestens bis zum 30. November geschlossen sein werden, und auch danach nach unserer Einschätzung des KSA auf absehbare Zeit keine Zusammenkünfte in größeren Gruppen möglich sein werden, die einen dem Anlass angemessenen Rahmen bilden könnten. In der derzeitigen allgemeinen Lage kann leider niemand vorhersagen, wann wir wieder so zusammenkommen können, dass bestimmte Anlässe angemessen begonnen werden können. Der KSA hat daher schweren Herzens einstimmig beschlossen, die ohnehin schon verschobene Ehrung im Dezember für die Saison 2019/2020 ersatzlos ausfallen zu lassen, weil ein zeitlicher Zusammenhang noch später überhaupt nicht mehr herzustellen ist.”



