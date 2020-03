SV Lindwedel weiter auf Vollgas geeicht

LINDWEDEL - 05. März 2020 - 16:47 UHR - VON THOMAS KüNNING

In der Fußball-Bezirksliga will der SV Lindwedel-Hope seine bisherige Erfolgsbilanz unter dem neuen Trainer Ralf Przyklenk fortsetzen und strebt am Sonntag im Heimspiel gegen den VfL Maschen den dritten Sieg in Folge an. Vor einem Sprung in eiskalte Wasser steht SV Ciwan Walsrode: Nachdem bislang alle Partien im neuen Jahr den widrigen Wetterbedingungen