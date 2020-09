Trotz zweimaligem Ausgleich am Ende mit leeren Händen

SCHWARMSTEDT - 13. September 2020 - 22:07 UHR - VON THOMAS KüNNING

In der Fußball-Bezirksliga verlor Eintracht ;Leinetal auch sein zwietes Saisonspiel. Im Heimspiel gegen den MTV Borstel-Sangenstedt kassierte das Olm-Team in den Schlussminuten eine bittere 2:4-Niederlage, nachdem die Platzherren zuvor noch zweimal den Ausgleich erkämpft hatten.Eintracht Leinetal tut sich in der neuen Saison weiter schwer. So verlor