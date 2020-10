Weitere Spielabsagen im Heidekreis im Zusammenhang mit Corona

WALSRODE - 18. Oktober 2020 - 14:30 UHR - VON THOMAS KüNNING

Im hiesigen Fußball gibt es weitere Spielabsagen wegen Corona-Verdachtsfällen. In der Fußball-Kreisliga gab es am Wochenende zwei weitere Spielabsagen im Zusammenhang mit Corona-Verdachtsfällen. So wurden am Sonntag auch die Spiele der FG Fulde-Stellichte gegen die FG Düshorn/Krelingen und der SG Wintermoor gegen die SV Schülern kurzfristig ab gesagt.