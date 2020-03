Arne Hildebrandt rettet Auswärtssieg

Nach einer kampfbetonten Schlussphase, in der der MTV Schwarmstedt das entscheidende Quäntchen Glück auf seiner Seite hatte, sicherte Torwart Arne Hildebrandt in der letzten Minute mit einem spektakulär gehaltenen Strafwurf den 23:22-(12:12) Auswärtssieg beim VfL Westercelle II.

Nach der Heimniederlage gegen den TSV Wietze sind für die Regionsliga-Handballer des MTV Schwarmstedt die letzten Aufstiegsträume geplatzt. Dennoch spielten sie in Celle nicht befreit auf, sondern versäumten es, nach anfänglichen leichten Vorteilen (0:2,1:3) frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. “Zahlreiche liegen gelassene Großchancen”, so Trainer Mertens, “versetzten Westercelle II in die Lage, die Partie bis zur Pause ausgeglichen (12:12) zu gestalten.”

Nach dem Seitenwechsel lud die bis dahin recht stabile Abwehr des MTV den Gegner immer wieder zu erfolgreichen Abschlüssen ein, sodass die Gäste in der 40. Minute mit vier Toren zurücklagen. Doch die Schwarmstedter ließen den Kopf nicht hängen, sondern kämpften weiter. Mit einem nervenstarken 6:2-Lauf in den letzten zwölf Minuten gelang es, den Spieß noch umzudrehen. Torwart Arne Hildebrandt hielt ab der 54. Minute sein Tor sauber und leitete mit drei präzisen Gegenstoßpässen auf den langsam wieder aufblühenden Patric Ramcke die Wende ein. Als krönendes I-Tüpfelchen parierte er 18 Sekunden vor dem Abpfiff noch einen Strafwurf und wurde so zum Matchwinner. (ruh)

Namen und Tore: A. Hildebrandt (TW) J. Mertens (2), G. Qual (5/1), Th. Mull (1), A. r Albert (4), L. Preis, J. Qual, A. Rengstorf (1), J. Heiken (2), N. Bäßmann, P. Clemens (1/1), P. Ramcke (7/2), J. s Niebuhr.