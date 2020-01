B-Jugend im Vorspiel der Oberliga-Frauen

DORFMARK - 23. Januar 2020 - 18:00 UHR - VON REDAKTION

Auch am kommenden Wochenende gehen die Handball-Jugend-Teams der HSG Heidmark wieder auf Punktejagd. Die männliche A-Jugend tritt am Sonntag um 15 Uhr in der Verbandsliga Ost beim HV Lüneburg an. Die weibliche A-Jugend spielt bereits am Sonnabend um 19 Uhr in der Verbandsliga Ost in Neustadt, und die weibliche B-Jugend startet um 15 Uhr in der Verbandsliga