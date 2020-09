Bittere Final-Four-Abfuhr für Heidmarks Frauen

DORFMARK - 26. September 2020 - 21:00 UHR - VON THOMAS KüNNING

Die Handball-Frauen der HSG Heidmark scheiterten im Final-Four um den HVN-Pokal in eigener Halle im Halbfinale mit 21:23 an der SG Neuenhaus/Uelsen. Auch im Spiel um Rang drei unterlag die HSG dem TV Oyten II mit 14:25 und verpasste die DHB-Pokal- Qualifikation.Es sollte die große Einstimmung auf die neue Saison werden, doch am Ende schlichen die Handball-Frauen