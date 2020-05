Dorfmarks Jubel als Niedersachsenmeister

WALSRODE - 24. Mai 2020 - 23:00 UHR - VON THOMAS KüNNING

Gerade in diesen Tagen der Corona-Krise dürfte sich so mancher Handballfan noch an das legendäre Spiel am 3. April 1993 erinnern, als die Dorfmarker Handballherren tatsächlich Niedersachsenmeister wurden. Die Serie “Weißt du noch?” blickt zurück auf das unvergessliche Ereignis.Dorfmark/Walsrode. Es ist der 3. April 1993, an dem