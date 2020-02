Grittner will weitere Rechnung ausgleichen

DORFMARK - 21. Februar 2020 - 10:00 UHR - VON HEIKO OETJEN

Der zweite Handball-“Doppelpack” in Folge steht bei den Topteams der HSG Heidmark am morgigen Sonnabend auf dem Programm. Nachdem am vergangenen Sonnabend in Bad Fallingbostel gespielt wurde, geht es diesmal in der Dorfmarker Thormarcon-Arena rund. Den Anfang machen wiederum die Oberliga-Damen, die um 17 Uhr den Spitzenreiter MTV Vater Jahn