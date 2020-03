Handball-Verband setzt Spiele aus

Die Dynamik in der Corona-Krise rast voran: Gestern um 16 Uhr sagte der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) alle Spiele bis zum 19. April aus. Ein Schreiben mit folgendem Wortlaut, unterschrieben von Geschäftsführer Gerald Glöde und Präsident Stefan Hüdepohl ging an alle Vereine.

“Welche dynamische Entwicklung die Verbreitung des Coronavirus nimmt, zeigen nicht nur die in Deutschland rasant steigenden Infektionsraten. Die Weltgesundheitsorganisation hat sogar den Pandemiefall ausgerufen. Weltweit werden die unterschiedlichsten Maßnahmen vom Einreiseverbot bis zur Schließung von Schulen und Kindergärten getroffen, um die die Infektionsketten so schnell wie möglich zu unterbrechen. Es gilt für uns alle die Verbreitung des Coronavirus so schnell wie möglich zu verlangsamen. Wir handeln in Verantwortung für die Gesundheit aller Menschen, der wir uns verpflichtet fühlen. Das Präsidium des HVN hat in Abstimmung mit den anderen Landesverbänden im DHB schweren Herzens folgenden Beschluss gefasst: Der Spielbetrieb des HVN und der Gliederungen wird für die Zeit vom 13. März bis zum 19. April (einschließlich) ausgesetzt. Nicht notwendige Sichtungsveranstaltungen, Tagungen und Aus- und Fortbildungen werden ebenfalls ausgesetzt. Es wird dringend empfohlen, in den Vereinen auch den Trainingsbetrieb einzustellen. Wir werden rechtzeitig vor Ablauf der benannten Frist weitere Entscheidungen bekannt geben. Es ist geplant bis Ostern zu entscheiden, ob die Saison fortgesetzt wird. Wir werden euch laufend über die aktuellen Entwicklungen informieren. Deshalb bitten wir, von Anfragen an die spielleitenden Stellen abzusehen.”