Heidmark-Herren wollen Spitzenplatz festigen

DORFMARK - 23. Januar 2020 - 14:58 UHR - VON THOMAS KüNNING

Den ersten Doppel-Heimspieltag im neuen Jahr bestreiten die Handball-Topteams der HSG Heidmark am kommenden Sonnabend. Dabei stehen die Oberliga-Frauen der HSG zum Auftakt um 17 Uhr in der Thormarcon-Arena vor einer harten Nuss gegen den Tabellendritten HG Rosdorf-Grone. Anschließend wollen die Heidmarker Herren in der Verbandsliga Nordsee ab 19.30