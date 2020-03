Heidmarker Herren senden neues Signal im Aufstiegskampf

DORFMARK - 08. März 2020 - 14:30 UHR - VON THOMAS KüNNING

Die klare Abfuhr im Spitzenspiel in Oldenburg in der Vorwoche hat bei den Handball-Herren der HSG Heidmark offenbar keine Spuren hinterlassen. Mit einem deutlichen 29:24 (13:11)-Heimsieg gegen einen lange Zeit höchst unbequemen Gegner TSV Bremervörde ist die HSG am Sonnabend gleich wieder in die Erfolgsspur in der Verbandsliga Nordsee zurückgekehrt.