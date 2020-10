Heidmarks Frauen ziehen wegen Wasserschaden um

09. Oktober 2020 - 14:00 UHR - VON THOMAS KüNNING

Den zweiten Saisonsieg peilen die Handball-Frauen der HSG Heidmark am Wochenende im Oberliga-Auswärtsspiel gegen die HV Lüneburg an. Doch dafür muss das Lippert-Team zunächst einen Umzug bewältigen.Ebenso wie die Herren der HSG Heidmark blicken auch die Heidmarker Handball-Frauen auf einen gelungenen Heimstart in die neue Saison zurück, müssen sich