Saison mit vielen Fragezeichen für HSG Heidmark

DORFMARK - 29. September 2020 - 18:00 UHR - VON THOMAS KüNNING

Beim Start in die neue Oberliga-Saison stehen die Handball-Frauen der HSG Heidmark vor massiven Veränderungen. Im Zeichen von Corona tritt das Lippert-Team in einer völlig neu eingeteilten und verkleinerten Liga an, zudem steht die HSG intern vor einem großen Umbruch.Dorfmark/Bad Fallingbostel. Das eigentlich als große Einstimmung auf die neue Saison