Sozialkompetenz deutlich verbessern

Meine Arbeitszeiten in der Woche sind hauptsächlich am Nachmittag und Abend, also während der Trainingszeiten der Kinder. Die Trainingsvorbereitung kann ich jedoch flexibel durchführen. Während der Saison ist man am Wochenende viel unterwegs.

Den Spaß und die Motivation, welche die Kinder mitbringen, habe ich auch und somit macht das gemeinsame Trainieren sehr viel Spaß. Nicht so gut finde ich, dass man am Wochenende während der Saison eigentlich dauerhaft unterwegs ist, vor allem wenn man auch noch selber spielt. Daran muss man sich zunächst gewöhnen.

Ich heiße Dimo Möller und bin 18 Jahre alt. Ich bin im Handballverein bei der HSG Heidmark tätig. Meine Aufgaben sind zum größten Teil das Betreuen von Mannschaften im Verein, sowie Arbeitsgemeinschaften an Schulen. Ich habe mich für ein FSJ im Sport entschieden, da ich sehr gerne mit Kindern zusammenarbeite und selber auch Handball spiele. Während des Jahres habe ich also die Möglichkeit, mein Hobby als Haupttätigkeit auszuüben und dabei auch noch den Verein zu unterstützen.



