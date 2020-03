/sport/sport-im-heidekreis/sport-mix/danceteams-aus-benefeld-begeistern_114_111858985-21-.html/ / 1

Auch das Nordish DanceProject der SG Benefeld-Cordingen ist ein inklusives Team, das bereits durch seine Auftritte bei der Sport-Gala und der 20. Behindertensportlerwahl des Jahres an Bekanntheit gewonnen hat. Dieses Team trainiert regelmĂ€ĂŸig in Benefeld.

Zum allerersten Mal wurden auf einer Cheerleading Meisterschaft in Deutschland inklusive Wettkampfkategorien angeboten. Das wollte sich keines der bereits in Deutschland existierenden Teams entgehen lassen. Und so zeigten das Nordish DanceProject der SG Benefeld-Cordingen in der Kategorie Unified Adaptive Abilities Freestyle Pom sowie die Teams Haevenly Jags vom ASV Sankt Augustin und Red Maniacs vom CVV CheerMANIA Auerbach in der Kategorie Unified Adaptive Abilities Cheer den Juroren ihre fantastischen Darbietungen (“Routines” genannt).

Das Nordish DanceProject startete zum ersten Mal in der offiziellen inklusiven Kategorie Adaptive Abilities Unified Freestyle Pom. Auch sie waren konkurrenzlos am Start und freuten sich ĂŒber den enormen Zuspruch der Zuschauer und den Kontakt zu den anderen inklusiven Teams. “Das Wichtigste war, endlich die korrekte Bezeichnung der Kategorien auf dem Pokal stehen zu haben”, freut sich Trainerin Stefani Brause, “Deutschland tut sich mit Inklusion leider noch ein wenig schwer. Alle wollen es, aber die Unsicherheit bremst gerade im Sport noch viele aus. Doch wir lassen uns nicht beirren. Umso besser, dass der Veranstalter der Cheer Trophy hier Pionierarbeit geleistet hat und inklusive Kategorien angeboten hat.”

Das PeeWee Team, das aktuell Landesmeister im PeeWee Freestyle Pom ist, nutzte diesen Wettkampf als öffentliche Generalprobe fĂŒr die bevorstehende Deutsche Meisterschaft, fĂŒr die es sich Ende Januar in Leverkusen qualifiziert hat. KrankheitsausfĂ€lle stellten die jungen TĂ€nzerinnen auf eine harte Probe. Aber sie meisterten die kurzfristigen Formationsumstellungen mit Bravour und sorgten fĂŒr großen Applaus. Da sie konkurrenzlos gestartet sind, haben sie automatisch Platz eins erreicht und könnten bei der Deutschen Meisterschaft starten. Da der Termin noch offen ist wegen der Corona-Krise, nehmen die Benefelder an der DM nicht teil und bereiten sich nun auf die neue Saison vor.



