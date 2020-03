Der Blick zurück ins Foto-Archiv

In einer Zeit, in der es kein aktuelles Sportgeschehen gibt, kramt der eine oder andere sicher sein Foto-Album hervor, um etwas darin zu stöbern. Das hat die WZ-Sportredaktion auch gemacht und zeigt heute die ersten drei Fundstücke: Fußball und Leichtathletik aus den 80er Jahren und Tennis aus den 90ern. Wir suchen weitere Fotos von Leserinnen und Lesern nach dem Motto: “Weißt du noch?”

“Früher habe ich selbst Fußball gespielt, habe Tore am Fließband erzielt”, erzählt der Vater seinem Sohn stolz. Dabei verklärt der Blick zurück sicher oftmals die Realität. Doch nun bietet die Walsroder Zeitung ihren Leserinnen und Lesern zumindest die Chance, optisch ihre sportlichen Leistungen vergangener Tage zu dokumentieren. Wir suchen alte Fotos (auch gern in schwarz-weiß) von sportlichen Ereignissen, Mannschaften, Veranstaltungen im oder mit Beteiligung aus dem südlichen Heidekreis.

Senden Sie uns Ihr mindestens 25 Jahre altes Foto an die Walsroder Zeitung, Sportredaktion “Weißt du noch?”, Lange Straße 14, 29664 Walsrode. Oder mailen Sie das Bild eingescannt oder in hoher Auflösung abfotografiert an sportredaktion@wz-net.de. Eingeschickte Bilder senden wir selbstverständlich zurück.

Schreiben Sie ein paar Zeilen, worum es sich handelt und wer die Personen auf dem Bild sind. Sollten Sie jemand nicht kennen, ist das nicht schlimm. Wir fragen unsere Leser. Vielleicht weiß jemand noch, wer das war?

In lockerer Folge veröffentlichen wir Ihre Fotos und streuen selbstverständlich auch noch viele weitere aus dem großen WZ-Archiv mit ein. Zudem erinnern wir an große Spiele und andere sportlich-lokale Höhepunkte, die die Menschen im heutigen Heidekreis in der Vergangenheit bewegt und begeistert haben.