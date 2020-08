Dorfmarks Deutscher-Meister-Rausch

DORFMARK - 31. Juli 2020 - 13:27 UHR - VON THOMAS KüNNING

Allein zehn Deutsche Meistertitel sammelten die überragenden Leichtathleten des TSV Dorfmark in den 1960er-Jahren. Der Boom zeichnete sich Ende der 1950er im starken Team des Walsroder Gymnasiums ab. In der Serie “Weißt du noch?” erinnert die WZ an diese Glanzzeit.Die wilden 60er-Jahre: Da rockten nicht nur die Beatles und die Rolling Stones