Ein Team wie aus einem Guss

Am nächsten Heimspieltag den 25. Januar ab 15 Uhr in der Gymnasium-Halle kommt es zum Spitzenspiel gegen den TuS Zeven, mit dem Walsrode noch eine Rechnung offen hat. Der zweite Gegner ist der TV Baden. Sollten alle Spielerinnen wieder einsatzfähig sein, ist mit spannenden Auseinandersetzungen zu rechnen.

Im zweiten Durchgang klappte das Zusammenspiel in der ungewohnten Formation immer besser. Die Gäste zogen schnell davon, beherrschten den Gegner und siegten deutlich mit 25:13. Im dritten Satz ließ aber die Konzentration nach und die Walsroderinnen liefen von Anfang an einem Rückstand hinterher, der bis zum 17:22 anwuchs. Eine Wende brachte dann eine Auszeit und taktische Wechsel, die Trainers Peter Hartwig vornahm. Der TVJ glich zum 24:24 aus und beendete das Spiel mit einem 27:25-Sieg.

Im ersten Satz sah sich Walsrode einem Aligser Team aus jungen, großgewachsenen Spielerinnen gegenüber, die seit dem Hinspiel deutlich dazugelernt hatten. So war jeder Punkt umkämpft. Erst beim Stand von 14:14 gelang den Gästen eine Aufgabenserie und Barbara Hartmann beeindruckte durch einige spektakuläre Angriffe, sodass der Satz mit 25:19 an den TV Jahn ging.



