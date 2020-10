/sport/sport-im-heidekreis/sport-mix/einblicke-in-lehrgangsleitung-erhalten_114_111943844-21-.html/ / 1

“Gut gerüstet und mit vielen praktischen Tipps und Anregungen versehen, können die Teilnehmer ihre Tätigkeit als Sportabzeichen-Prüfer in ihren Vereinen jetzt vielleicht noch ein bisschen besser ausüben”, lautet Stöckmanns Fazit, “für mich ergeben sich aus den bisherigen, kurzen Erfahrungen und Informationen bis jetzt interessante Einblicke in Lehrgangsangebote des Sportbund Heidekreis.”

In Munster war Stöckmann sowohl als Unterstützung als auch als aktiver Teilnehmer dabei, als der für den Sportbund Heidekreis zuständige Sportabzeichen-Obmann Lothar Pertl eine praktische Fortbildung für Prüfer des Deutschen Sportabzeichens leitete, die diese eine Weiterbildung alle vier Jahre wiederholen müssen, um ihre Prüfberechtigung zu erhalten. Pertl zeigte sich zuversichtlich, unter den aktuellen Hygienevorschriften einen solchen Lehrgang durchführen zu können, was dann letztendlich auch kein Problem war. Eigentlich sollte diese Veranstaltung auf dem Sportplatz stattfinden, aufgrund der Witterungsbedingungen ging man doch in die danebenliegende Ballsporthalle.

Am vergangenen Sonnabend fand in Munster eine Fortbildung des Sportbundes Heidekreis statt. Mit dabei war auch der 18-jährige Morten Stöckmann aus Südkampen. Er absolviert zurzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Sportbund Heidekreis. Unter anderem begleitet er die Sportbund-Referenten bei verschiedenen Lehrgängen.



