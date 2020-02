/sport/sport-im-heidekreis/sport-mix/erfahrung-bei-arbeit-mit-grundschulkindern_114_111850976-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Meine Arbeitszeiten sind sehr unterschiedlich. Ich fange zwischen 7.45 Uhr und 11.30 Uhr an und höre zwischen 12.30 Uhr und 18.30 Uhr wieder auf. Teilweise arbeite ich auch an den Wochenenden.

An meinem FSJ gefällt mir besonders, dass ich erste eigene Erfahrungen bei der Arbeit mit Grundschulkindern sammle. Trotzdem finde ich, dass FSJler mehr Verantwortung und Vertrauen bekommen könnten. Es gibt mehrere Aufgabenbereiche in der Schule, gerade bei dem derzeitigen Lehrermangel, die die FSJler übernehmen könnten und somit auch den Alltag des Lehrers noch besser kennenlernen würden.

Ich heiße Julius Bausch und bin 19 Jahre alt. Da ich letztes Jahr schon als BuFDi (Bundes-Freiwilligen-Dienstleistender) an der KGS Schwarmstedt gearbeitet habe, wollte ich nun herausfinden, ob auch das Grundschullehramt etwas für mich ist. In meinem diesjährigen FSJ bin ich hauptsächlich beim SVN Buchholz/Aller, jedoch auch in der Heinz-Heyder-Grundschule in Buchholz tätig. Dort betreue und trainiere ich mithilfe weiterer Trainer verschiedene Sportgruppen.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ