Erst Sturz aus dem Rollstuhl, dann der Olympia-Jubel

WALSRODE - 05. Februar 2021 - 18:00 UHR - VON THOMAS KüNNING

Sie glänzte als Nationalspielerin und sechsfache Paralympics-Medaillen-Gewinnerin im Rollstuhl-Tischtennis. Und sie stand für ungebrochene Lebenskraft trotz zweifacher Querschnittslähmung: In der Serie “Unvergessene Sportgrößen” erinnert die WZ an Monica Bartheidel († 2012).Gleich achtmal durfte sich Monica Bartheidel in den ersten