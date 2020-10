Eulenlauf verleiht Walsroder Langläufern Flügel

WALSRODE - 21. Oktober 2020 - 18:00 UHR - VON THOMAS KüNNING

Mit sieben Aktiven startete der Marathon-Club Walsrode beim Eulenlauf in Rodewald und feierte einige Erfolge. Es war das erste reguläre Lauf-Event für die hiesigen Langläufer seit Monaten im Zeichen der Pandemie und lockte so auch zahlreiche weitere Läufer aus dem Heidekreis.In Corona-Zeiten endlich mal wieder an einem normalen Lauf-Wettbewerb teilnehmen