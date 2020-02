/sport/sport-im-heidekreis/sport-mix/gewinner-der-sportlerwahl-ausgelost_114_111841807-21-.html/ / 1

Zudem liegen zahlreiche weitere Preise (siehe Liste links) ab heute in der Geschäftsstelle der Walsroder Zeitung, Lange Straße 14, in Walsrode für die Gewinner bereit zur Abholung.

Auch nach dem Ziehen des Hauptpreises, eines Reisegutscheins im Wert von 1000 Euro, kamen die lustigen Gala-Stars nicht zur Ruhe. Denn die Eidgenossen mussten insgesamt 35 Gewinnerinnen und Gewinner ziehen. Den ersten Preis hat Corinna Dreyer aus Bad Fallingbostel gewonnen (siehe Seite 1): Einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro. “Ich habe wirklich gewonnen? Ich fasse es nicht! Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper”, sprudelte es nur so aus der überglücklichen Hauptpreis-Gewinnerin heraus, als sie von der WZ telefonisch vorab über ihren Toppreis informiert wurde. Sie holte den Reisegutschein zusammen mit ihrem Mann Hans-Jürgen ab.

Am vergangenen Sonnabend wurden die Erstplatzierten der WZ-Wahl zum Sportler des Jahres 2019 im festlichen Rahmen der Sport-Gala in Krelingen gekürt. Auch für die Leserinnen und Leser der Walsroder Zeitung, die an dieser Wahl teilgenommen haben, schlug anschließend die Stunde der Wahrheit: Die brillanten Starbugs aus der Schweiz, die bei der Sport-Gala für sehr viel Schwung und noch mehr Lachtränen gesorgt hatten, betätigten sich gerne als “Glücksfee” und zogen aus den rund 800 gültigen Stimm-Coupons die Gewinnerinnen und Gewinner der 35 Leserpreise im Wert von rund 2800 Euro.



