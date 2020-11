/sport/sport-im-heidekreis/sport-mix/kreis-equipe-gewinnt-letztes-bezirksjugendchampionat_114_111950297-21-.html/ / 1

Den Auftakt machte eine Mannschaftsdressur mit den Kreisreiterinnen Luisa Lindenau (RFV Aller-Leine) mit Take Black Edition, Melanie Schall (RC Heber) mit B-Mackintosch, Dana Kranz mit Captain Cody und Laura Eickhoff mit Flamenco’s Boy (beide RFV Sachsenreiter). Die Equipe sicherte sich mit einer Wertnote von 7,2 den dritten Rang hinter den Kreisreiterverbänden Uelzen und Harburg. Danach stand die Einzeldressur auf dem Programm. Laura Eickhoff konnte sich mit Flamenco‘s Boy den vierten Rang sichern (WN 7,6), Platz acht ergatterte Vereinskollegin Johanna Hielscher mit High Five (7,4).

Das Bezirksjugendchampionat des Bezirkspferdesportverbandes Lüneburger Heide wurde von den Siegern des vergangenen Jahres, dem Kreisreiterverband (KRV) Lüchow-Dannenberg in Bergen an der Dumme unter Corona-Bedingungen organisiert, kurz vor dem erneuten Lockdown. Die Kreis-Equipe freute sich am Ende unbändig über den Gewinn des Bezirkstitels.



