Kreis-Equipe holt Bezirks-“Silber”

Einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze gab es bei den Bezirksmeisterschaften des Pferdesportverbandes Lüneburger Heide (BPSV) in Sieversen für Aktive des Kreisreiterverbandes Soltau-Fallingbostel. Vermutlich waren es die letzten Meisterschaften des Bezirkspferdesportverbandes, denn im Zuge der Reform des Pferdesportverbandes Hannover (PSV Hannover) soll die Mitgliederversammlung des BPSV noch im September dessen Auflösung beschließen.

Coronabedingt wurden die Bezirkstitelkämpfe in Dressur und Springen in Sieversen ohne Zuschauer an zwei aufeinanderfolgenden Augustwochenenden (je drei Tage Dressur- und drei Tage Springturnier) ausgetragen.

Bezirksverband löst sich auf

Bei den Dressurreitern holte sich in der Juniorenwertung Finnja Pirschel (RV Alvern) auf Redmond die Goldmedaille und den Bezirksmeistertitel. Bei den Jungen Reitern ging die Vizemeistertitel an ihre Vereinskameradin Anna Viktoria Munstermann auf Leonardo. In der Mannschaftsdressur fehlten dem Quartett des Kreisreiterverbandes nur neun Punkte und damit weniger als ein Prozent der Gesamtleistung zum Sieg. Über die Silbermedaille freuten sich Kira Grossmann (RV Sachsenreiter), Svenja Heuer (RV Schneverdingen), Paula Meyer (RV Alvern) und Carmen Wendtland (RV Schneverdingen).

Bei den Springreitern holte sich die Kreis-Mannschaft die Bronzemedaille. Für Soltau-Fallingbostel starteten Marie-Luise Dührkop (RV Schneverdingen) und die drei Alverner Aktiven Pia Lange, Damian Nemitz und Mia Marie Rypholz.

Ergebnisse finden Interessierte bei www.equi-score.de oder auf der Internetseite des Bezirksverbandes.