Lea Dumke erkämpft DM-Bronze

Lea Dumke hingegen dominierte in ihrem ersten Kampf ihre Gegnerin und konnte diesen aufgrund einer hohen Punktedifferenz (Point-Gap) vorzeitig zum Anfang der dritten Runde für sich entscheiden. Lea Dumke stand somit im Halbfinale, in dem sie der späteren Deutschen Meisterin lange Zeit einen Kampf auf Augenhöhe lieferte. Lea konnte mit tollen Techniken und einem sehr guten Kampfverständnis punkten und hielt so die körperlich überlegene Gegnerin in Schach.

Fabian Böttcher musste in seinem ersten Kampf gleich gegen einen Gegner aus dem Nationalteam antreten. Der Bomlitzer zeigte sein ganzes kämpferisches Vermögen und bot seinem Gegner einen sehenswerten und aufopferungsvollen Kampf, den dieser allerdings aufgrund seiner großen Erfahrung für sich entscheiden konnte. Fabian Böttcher verpasste somit das Halbfinale und damit die Chance auf eine Medaille. Das Trainerteam aber war mit der gezeigten Leistung hochzufrieden, und für Fabian Böttcher war es eine wichtige Erfahrung gegen einen so starken Gegner anzutreten.



