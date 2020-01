/sport/sport-im-heidekreis/sport-mix/licht-und-schatten-bei-walsrode_114_111838069-21-.html/ / 1

Für die Auseinandersetzung mit dem Tabellenzweiten hatte TVJ-Trainer Peter Hartwig eine angriffsstarke Sechs zur Verfügung, da Barbara Hartmann an ihrem Geburtstag zu diesem Spiel angereist war und Zuspielerin Andrea Glöckner sich nach einer hartnäckigen Grippe einsatzbereit meldete. Mit voller Konzentration setzte man die starken Gegnerinnen mit effektiven Aufgaben, einer makellosen Abwehr und variablen Angriffsspiel unter Druck. Lange Ballwechsel auf höchstem Niveau begeisterten Mannschaft und Zuschauer und der Block entschärfte so manchen Zevener Schmetterball. Bis zur Mitte des ersten Satzes gelang keinem Team ein entscheidender Vorteil, doch dann gewannen die Gastgeberinnen die Oberhand und siegten mit 25:19.

Am Heimspieltag erlebten Zuschauer und das Damen-Volleyballteam des TV Jahn Walsrode ein extremes Wechselbad der Gefühle. Im Spitzenspiel der Landesliga beherrschten die Walsroderinnen den Tabellenzweiten TuS Zeven II deutlich mit 3:0-Sätzen und ließen den Gästen keine Chance. Im zweiten Spiel des Tages gegen den TV Baden folgte nach der besten Leistung der Saison der schwächste Auftritt. Mit 1:3-Sätzen ging das Spiel an die Gäste aus dem Landkreis Verden.



