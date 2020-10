“Magische” 600 zweimal übertroffen

/sport/sport-im-heidekreis/sport-mix/magische-600-zweimal-uebertroffen_114_111937603-21-.html/ / 1

Thomas Heidrich (Compound Senioren) und Michael Tiele (Compound Masterklasse) übertrafen beide mit 625 und 624 Ringen die “magische” 600er Marke, Michel Meyer-Gaus zeigte mit 573 Ringen in der Blankbogen Schülerklasse eine starke Leistung. Mit Lars Warnecke (Herren), Rainer Steinhorst (Master) und Karl Henrik Lohmann (Jugend) konnten sich in den Blankbogenklassen noch drei weitere Bogner als “Meister im Fernduell” in die Siegerlisten eintragen.

An vorher festgelegten Tagen zu den üblichen Trainingszeiten konnten ein oder mehrere Bogner ihre Pfeile unter Wettkampfbedingungen schießen. Allerdings ohne den direkten Vergleich mit ihren Konkurrenten. So waren Konzentration und vor allem eigene Motivation gefragt, insbesondere bei den Blankbogenschützen, die erstmals bei einer Meisterschaft ab der Jugendklasse auf 50 Meter Distanz schießen mussten. Vor allem für die Jugendlichen stellte dies eine echte Herausforderung dar.



