Mit dem Steckenpferd über den Parcours: “Hobby Horsing”

Trendsport hält nun auch im Heidekreis Einzug.

Der TSV Ahlden startet mit einem neuen Angebot “Hobby Horsing” (Steckenpferd-Reiten) für Kinder ab drei Jahren in den Spätsommer. “Hobby Horsing” ist eine Sportart mit Gymnastikelementen, bei der Bewegungsabläufe ähnlich derer beim Springreiten und Dressur teilweise in Parcours nachgestellt werden, ohne dass echte Pferde zum Einsatz kommen. Die ausgebildete Übungsleiterin Dagmar Juli wird den neuen Trend beim TSV Ahlden in einer kostenlosen Schnupperstunde am morgigen Freitag, 28. August von 16 bis 17 Uhr auf dem Sportplatz in Ahlden präsentieren. “Dieser Sport vereint Athletik, Koordination und Ausdauer und ist für Jungen und Mädchen mit viel Spaß verbunden”, freut sich Dagmar Juli auf interessierte Kinder, die ohne Voranmeldung an der Schnupperstunde teilnehmen können.

Falls es an diesem Tag regnen sollte, dann wird die Schnupperstunde in der Sporthalle Ahlden stattfinden. Die Steckenpferde werden vom Verein in begrenzter Anzahl gestellt, trotzdem möchte der Verein die Kinder, die selbst bereits ein Steckenpferd besitzen, bitten, dieses am Freitag mitzubringen.

TSV Ahlden hofft auf regen Zuspruch

“Wir sind gespannt, ob sich der neue Trend auch bei uns in der Region etabliert und möchten dieses Angebot gerne in den Vereinssport integrieren, da es eine tolle Ergänzung zu diversen Sportarten ist”, freut sich der Vorsitzender Hannes Luhmann über das stetig wachsende Angebot in seinem Sportverein. Weitere Informationen können direkt bei Übungsleiterin Dagmar Juli, 0162/ 3450261 oder dem Vorsitzenden Hannes Luhmann, 0162/3450261 erfragt werden.