Mit weißer Weste zum Titel

Die Tennis-Herren 55 des TCE Walsrode, die in diesem “Corona-Sommer” erstmals in dieser Altersklasse antraten, konnten ihre Begegnungen gegen den TC Oyten und TC Fredenbeck jeweils im Hin-und Rückspiel klar gewinnen. Da der TV Vechta auf Punktspiele verzichtete, was der Verband im Vorfeld anbot, reichten 8:0-Punkte für die Niedersachsenmeisterschaft und die mögliche Rückkehr in die Nordliga (Niedersachsen-Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein).

Auch bei der laufenden, in diesem Sommer erstmals angebotenen, Tennis-Pokalrunde in der Altersklasse 50+ sind die Walsroder nach drei Siegen gut im Rennen und tragen am kommenden Sonnabend das Halbfinale beim TC Dinklage aus. Dabei werden zwei Einzel und ein Doppel parallel ausgespielt. Es spielen für die Walsroder “Oldies” neben dem Scheeßeler Neuzugang Ulf Meyer (Nummer 2), Jens Hinrichsen, Stefan Dietz, Harro Naggert, Roger Pawlitzki, Thomas Tilinski, Matthias Cordes und Torsten Brandt , der auf dem Bild fehlt.