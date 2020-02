Nachwuchs-Talente sichern sich Medaillen

KRELINGEN - 08. Februar 2020 - 12:00 UHR - VON PRAKTIKANT

“Als wir hinter dem silbernen Vorhang standen, habe ich vor Aufregung gezittert”, verriet Anna Lasthaus. Die zwölfjährige Turnerin ist die Gewinnerin der Sportlerehrung, die am vergangenen Wochenende im Rahmen der 30. Sport-Gala in der Heinrich-Kemmner-Halle in Krelingen stattfand (WZ berichtete). Die Leserinnen und Leser der Walsroder Zeitung