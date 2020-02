Pascal Schröder: Sechs Starts, sechs Siege, sechs Bestzeiten

/sport/sport-im-heidekreis/sport-mix/pascal-schroeder-sechs-starts-sechs-siege-sechs-bestzeiten_114_111841363-21-.html/ / 1

Jack Rosner (2009) gelang dreimal der Sprung in die “Top Ten”: Platz fünf über 100 Meter Brust, Platz sechs über 50 Meter Brust und Platz sieben über 50 Meter Freistil sorgten für einen gelungenen Wettkampf, der das Trainerteam der SG Böhmetal optimistisch in das Wettkampfjahr 2020 blicken lässt.

Marike Hollemann (2009) erreichte bei ihren sieben Starts sechs persönliche Bestzeiten mit Platzierungen in Top Ten. Die beste Platzierung erreichte sie dabei mit Patz zwei über 50 Meter Rücken in 0:51,07.

Fünfmal in die Top Ten schaffte es auch Ronja Kästner. Vienna Jablonka (2009) war sechsmal am Start: Mit Platz zwei über 50 Meter Freistil (0:39,71) und 50 Meter Brust (0:51,64), Platz drei über 100 Meter Lagen, 100 Meter Freistil und 50 Meter Rücken sowie Platz fünf über 100 Meter Brust unterstrich sie ihre guten Trainingsleistungen.

Unterstützt von den beiden erfahrenen Aktiven Annike Ehlers und dem frisch gebackenen Zweiten der WZ-Sportlerwahl Mika Gümmer, trat eine überwiegend aus Nachwuchsschwimmern bestehende Mannschaft der SG Böhmetal zum ersten Wettkampf des Jahres in Visselhövede, zum Frühlingsschwimmfest an. Mit Stella Freynik (2006), Ronja Kästner (2006) und Marie Linnemann (2008) versuchten sich auch drei absolute Neulinge auf dem Wettkampfparkett. Die kleine Gruppe aus neun Aktiven zeigte dabei einen sehr guten Start ins neue Wettkampfjahr.



