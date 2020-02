Philippa Bartels mit gelungenem Start

Nach einer längeren sportlichen Ruhephase ist Philippa, genannt “Pippa”, Bartels jetzt in der Vorbereitung für die Nationalen Winterspiele der Behinderten, die im Vier-Jahres-Rhythmus in der ersten Märzwoche in Berchtesgaden stattfinden. Dort sind rund 1000 Aktive in den unterschiedlichen Wintersportarten am Start. Die Lindwedelerin startet im Bereich Ski-Alpin im Riesenslalom und Slalom.

Des weiteren wird Skilanglauf, Schneeschuhlaufen, Eiskunstlauf, Eisstockschießen und Floorball (Eishockey nur ohne Eis und Schlittschuh) angeboten.

Zur Vorbereitung ist “Pippa” wieder aktiv im Fitnessstudio für das Grundlagentraining. Da es mit dem Training auf Schnee aufgrund der Wetterlage noch nicht geklappt hat, hat sie an einem Alpintag in der Skihalle Neuss teilgenommen. Organisiert wurde der Wettbewerb vom Landesverband Special Olympics Nordrhein-Westfalen.

Es wurde ein Riesenslalom und ein Teamwettbewerb ausgerichtet. In beiden Wettbewerben konnte sich Philippa Bartels an die Spitze setzen. Trotz der langen Pause ohne Skitraining war das für sie ein gelungener Einstand in die Wintersaison .

Mit großer Freude ließ sie sich die beiden Goldmedaillen überreichen. “Für das weitere Training werden wir noch in der Bispinger Skihalle einige Abfahrten nehmen oder bei entsprechender Schneelage den Harz oder das Sauerland aufsuchen”, berichtet ihr Vater und Trainer Henrik Bartels, “so das Pippa gesund und fit nach Berchtesgaden reisen kann.”