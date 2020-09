Schwimmer mit Einstieg in veränderte Trainingswelt

Die Schwimmsportler haben durch den Corona-Lockdown buchstäblich monatelang auf dem Trockenen gesessen: Training und Wettkampfbetrieb waren im Zeichen der Pandemie nicht möglich. Jetzt nimmt die SG Böhmetal zur Hallensaison den Sportbetrieb wieder auf, sogar ein erster Wettkampf steht an.

Auch den Schwimmsport hat die Corona-Pandemie schwer getroffen. Durch die mehrmonatige Schließung der Bäder war an Schwimmen nicht zu denken. Einige Hartgesottene aus der Masterschwimmgruppe der SG Böhmetal konnten zwar mit Neoprenanzügen gewappnet einige Runden in den umliegenden Seen absolvieren, aber an ein professionelles Wassertraining war während dieser Zeit nicht zu denken. Die Öffnung der Freibäder brachte zwar eine Verbesserung der Situation, aber für viele Gruppen der SG Böhmetal, insbesondere der Nachwuchsgruppen, war unter den gegebenen Umständen an ein effizientes Training nicht möglich.

Mit dem Beginn der Hallensaison soll sich die Situation nun weiter verbessern, da für einige Nachwuchsgruppen wieder Trainingszeiten geplant sind.

Cheftrainer Hanisch und Vorsitzende Knoke organisieren Neustart

Mit Beginn dieser Woche organisieren die Übungsleiter um Cheftrainer Michael Hanisch und die SG-Vorsitzende Meiken Knoke den Einstieg in eine veränderte Trainingswelt. Für den Nachwuchs bleiben die bekannten Schwimmabende wie gehabt erhalten, allerdings unter den durch die Corona-Pandemie veränderten Rahmenbedingungen. So dürfen bis auf Weiteres maximal 30 Personen in der Halle anwesend sein und davon lediglich zehn Teilnehmer auf einer Doppelschwimmbahn schwimmen. Durch diesen Umstand verkürzen sich die Trainingszeiten, das Anfängerschwimmen muss bis auf Weiteres ganz ausfallen.

Veränderte Rahmenbedingungen mit Stammvereinen besprechen

Um die vielen Organisationspunkte abzuwickeln, werden Eltern und Aktive der Stammvereine TV Jahn Walsrode, SVE Bad Fallingbostel und MTV Schwarmstedt gebeten, ab sofort zu den bisher üblichen Trainingszeiten zu erscheinen, um mit den Übungsleitern die Rahmenbedingungen zu besprechen. Dabei geht es im Wesentlichen um Hygiene- und Verhaltensregeln und das Ausfüllen von Fragebögen zu Risiken, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind.

Der eigentliche Schwimmstart ist dann für die Folgewoche ab kommendem Montag, 21. September, vorgesehen. Zuvor ist bereits am kommenden Sonnabend, 19. September, auch gleich ein kleiner Wettkampfauftakt, in Otterndorf bei Cuxhaven geplant.

Auf der Homepage der SG Böhmetal (www.sg-bt.de) stehen weitere Infos zur Verfügung.

Wer dennoch Fragen hat, kann sich auch an die Übungsleiter der einzelnen Gruppen wenden. Diese stehen telefonisch, per E-Mail oder WhatsApp bereit, Fragen zu beantworten. Die erste Vorsitzende Meiken Knoke ( 0172/5179863 - meiken.knoke@t-online.de) und Cheftrainer Michael Hanisch ( 0173/6169125 - hanisch-michael@web.de) können ebenfalls kontaktiert werden.

Für die Masters (Altersklassenschwimmer) der SG Böhmetal geht das Wassertraining schon eine Woche früher los. Ab 15. September stehen folgende Trainingsabende zur Verfügung: dienstags von 19 bis 20.30 Uhr im Hallenbad Walsrode, mittwochs von 20.15 bis 20.45 Uhr im Hallenbad Bad Fallingbostel, freitags von 19.30 bis 20.30 Uhr im Hallenbad Wasrode, sonnabends von 10 bis 11 Uhr im Hallenbad Walsrode. Interessenten können sich während der Trainingszeiten informieren. Eine Teilnahme am Training benötigt aber aufgrund der Pandemie-Regeln einen gewissen Vorlauf.