SG Fulde verteidigt Winter-Boule-Titel

Mittlerweile gibt es im Altkreis Fallingbostel einige, auch größere Bouleplätze, allerdings fehlt für die Winterzeit eine Halle oder Scheune. Da bleibt den Heidekreis-Boulisten nicht anderes übrig, als nach Krähenwinkel in die dortige Boulehalle auszuweichen. Dort wurde nun zum dritten Mal der Heidekreis-Hallen-Cup ausgespielt.

Das Lob für die ausgezeichnete Organisation konnte in diesem Jahr der Fulderaner Spartenleiter Peter Kuffner mit seinem Team einstreichen. Außerdem bekamen sie am Ende des Spieltages noch den Pokal für den Tagessieg und die Titelverteidigung überreicht. Das übernahm dann der Mannschaftsführer des zweitplatzierten Teams, Reiner Dittmers von Boulesport Rethem. Auch er zeigte sich sichtlich erfreut über die gute Platzierung seines Teams, konnte man doch die Esseler hinter sich lassen. Den vierten Platz erreichten die Düshorner, der guten Laune tat das keinen Abbruch.

Obwohl es auch um Platzierung und um den Wanderpokal ging, stand wieder einmal der Spaß am gemeinsamen Hobby im Vordergrund.

Sicherlich gibt es im Heidekreis weitere Teams, die Interesse am Heidekreis-Hallencup hätten, allerdings sind in der Halle nur acht sehr anspruchsvolle Spielbahnen vorhanden. Um das Teilnehmerfeld zu vergrößern, müssten weitere Termine und Organisatoren gefunden werden. Vielleicht ergibt sich für die Kugelwerfer im Heidekreis die Möglichkeit, in einer Halle/Scheune zu spielen? Im Sommer gibt es für alle Interessierten die Möglichkeit in Essel beim 8. HeidekreisCup am 19 Juli in der Disziplin Doublette um den Wanderpokal zu spielen. Im Herbst, am “Tag der Deutschen Einheit” ist Düshorn Gastgeber beim 2. Heidekeis-Cup im Triplette. Neulinge und Interessierte an dem Sport- und Freizeitvergnügen Boule/Pétanque sind überall gern gesehen.