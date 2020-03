/sport/sport-im-heidekreis/sport-mix/tsc-walsrode-erneut-vor-bitterem-gang_114_111852867-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Zwar ist für das letzte Turnier noch eine theoretische rechnerische Chance gegeben, doch gerade im Tanzsport sind überraschende Ergebnisse zum Saisonende eher eine Seltenheit. “Das muss man jetzt schon realistisch einordnen. Wir bereiten uns jetzt natürlich auf die 2. Liga vor”, führte Tienkens Kollege Sebastian Schwind weiter aus. Trotz des erneuten Rückschlags nahm die Mannschaft das Ergebnis noch gut auf und will sich beim letzten Turnier noch einmal gebührend präsentieren und mit einem möglichst guten Ergebnis aus der Saison gehen. “Wir können das in zwei Wochen jetzt richtig genießen, ein großartiges Wochenende mit der Mannschaft verbringen und ohne jeden Druck auftreten”, blickte Tienken voraus. (sh)

Die Wertung, die das Walsroder A-Team von den sieben Wertungsrichtern erhielt, glich der von vor zwei Wochen exakt und bedeutete einmal mehr das knappest mögliche Ergebnis zum Nachteil des TSC. Zur Einordnung: Hätte in Buchholz und zuvor in Bremen nur jeweils ein Wertungsrichter mehr die Tafel mit der Ziffer Sechs gehoben, dann würde den Walsrodern beim letzten Turnier in Solingen in zwei Wochen ein siebter Rang für den Klassenerhalt reichen. “Wenn man sich das vor Augen hält, wird das Ganze noch viel bitterer”, erklärte der ebenfalls niedergeschlagene Trainer Oliver Tienken.

Die ersten Tränen wurden bereits wenige Minuten nach der Wertung des Latein-Turniers der Formationen in Buchholz in der Nordheide vergossen. Der TSC Walsrode steht (wie aktuell kurz berichtet) zum dritten Mal vor dem direkten Abstieg aus der 1. Bundesliga und muss diesem Schicksal trotz erneut sehr guter Leistung entgegenblicken.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ