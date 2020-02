TSC Walsrode mit drei Mannschaften in Bremen

WALSRODE - 13. Februar 2020 - 18:00 UHR - VON REDAKTION

Am Sonnabend steht ein Großkampftag für die Latein-Formationen des TSC Walsrode an. In Bremen ist zunächst am Nachmittag die Landesliga mit dem Walsroder B- und C-Team zu Gast, ehe sich das A-Team in der 1. Bundesliga mit der deutschen Elite misst.Vor bekannter Kulisse will die A-Lateinformation an den sechsten Platz aus Bremerhaven anknüpfen. “Wir